Волкову дадут титульник после поражения? Хочется верить, но шансов мало

Сразу после завершения поединка у Волкова состоялся разговор с боссом UFC. Они поговорили довольно быстро, на лице Александра читалось серьёзное раздражение. А на пресс-конференции Драго рассказал, о чём именно он перекинулся фразами с Даной: «Всем спасибо за поддержку. Я просто уверен, что выиграл этот бой. Очень сильно я выложился в кемпе, выложился в бою. Уверен, что выиграл бой. Ещё раз спасибо всем, кто меня поддерживает. Не знаю, что с этим можно сделать. За кулисами ко мне подошли боссы UFC, самый главный босс… Все считают, что это было неправильное решение. Я пока что на эмоциях, но бой выиграл 100%. Куда смотрели судьи, кто вообще судил — этого я не знаю. Ещё раз спасибо вам!».