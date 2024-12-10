Александр Волков: Я во всех раундах был лучше, даже мысли не было, что ограбят

— Я с этим решением не согласен, мне тяжело его принять. Я ни одного человека не встретил, кто бы мне в лицо сказал, что я проиграл. Я максимально спокойно спрашивал, мне интересно добиться справедливости, и никто не сказал, что я проиграл. Ни в самом UFC, ни болельщики, ни в интернете, где большая поддержка. Я надеюсь, что для UFC всё еще остаюсь контендером на чемпионский бой, как если бы я этот бой выиграл. Не думаю, что Сирилу, даже если судьи поставили галочку, дадут чемпионский бой. Мои позиции в дивизионе не меняются, я всем показал в UFC, что я сильнее. Будем стараться решение оспорить, я понимаю, что прецедентов, когда оспаривали, не было, но подключим юристов и попытаемся всё что можно сделать. Насколько я знаю, решение можно оспорить, если только сама судья признает, что она не была права, или судью отстранят от работы.