«Во время спарринга укусил скорпион. Нога раздулась как трехлитровая банка». Как Минаков угодил в больницу перед боем в Bellator

Леха Олейник и Орловский улетели в Москву, и мне некому даже позвонить было, я один лежал, ногу за три дня разнесло… как трехлитровая банка от стопы и до щиколотки. Флегмона, я не знаю, как правильно это заболевание называется. От этого могут ампутировать конечность или даже умереть можно. У меня лимфоузлы разнесло так, я уже понял, что что-то не то. Звоню этому парню, он сразу: «О, Виталик!» — «Ну, приедь…» У меня даже нечем было температуру измерить. Он полетел домой, оттуда привез мне каких-то нурафенов, померил температуру этой ерундой электронной — 42. Но так не бывает, наверное, ошибка была. Но 40 где-то было. Он возился-возился со мной три-четыре дня и в итоге говорит: «В больницу!» И потом он говорил мне, что он со мной разговаривал, а я уже не воспринимал. Причем сам я этого не помню.