Рахмонов получил угрозы от чемпиона UFC

«Единственное, что я увидел, это то, что я побеждаю. Независимо от того, когда это произойдет, так оно и будет. Я знал, что смогу победить их обоих, кто бы ни оказался на высоте. Но после просмотра пяти раундов я знаю, что это будет для меня бой, через который я пройду. Я думаю, что являюсь лучшим ударником. Я думаю, что я лучше везде. Люди будут сидеть и называть меня борцом, но в бою с Леоном я перебил его в ударах. Он должен был быть лучшим ударником в дивизионе, а потом я свалил его и сломал его на ногах и на земле. У меня было на 100 ударов больше, чем у него», — отметил Мухаммад.