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«Нахер Роналду, пока есть Месси». Топурия готов пригласить Лео на свой бой в Майами

— Криштиану сказал, что Топурия слишком много говорит.
Источник: Спортс"

— Мне это правда непонятно. Он выступил, сказав, что я много болтаю. И я говорил: «Ладно, если бы это сказал Хуанма Кастаньо (ведущий — Спортс» «), но такие слова от Криштиану не укладываются у меня в голове. Я имею в виду, что, если бы ты со мной поспорил, я бы сказал: “Ладно”. Но не Криштиану, который все время болтает.

Кого бы я лично пригласил [на свой бой в Майами], так это Месси, тем более, он там живет. Так что нахер Криштиану, пока существует Месси, — сказал Топурия в программе El Partidazo de COPE.

«Реал Мадрид» поздравил Топурию с титулом UFC: «Историческая победа для испанского спорта».

Илия Топурия: «В 2025 году будет мой бой на “Сантьяго Бернабеу”, это факт».