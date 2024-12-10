«Нахер Роналду, пока есть Месси». Топурия готов пригласить Лео на свой бой в Майами

— Мне это правда непонятно. Он выступил, сказав, что я много болтаю. И я говорил: «Ладно, если бы это сказал Хуанма Кастаньо (ведущий — Спортс» «), но такие слова от Криштиану не укладываются у меня в голове. Я имею в виду, что, если бы ты со мной поспорил, я бы сказал: “Ладно”. Но не Криштиану, который все время болтает.