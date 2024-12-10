43-летний ветеран UFC ответил после призыва Уайта завершить карьеру

«Спасибо всем из мафии Гвиды, кто приехал в Лас-Вегас поддержать, и всем остальным атлетам! У нас поистине лучшие фанаты в мире! Огромное спасибо моим тренерам за подготовку меня, моей семьей и моим друзьям, которые всегда рядом и всегда верят в нас. Мы вернемся!» — написал Гвида в соцсетях.