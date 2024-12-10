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43-летний ветеран UFC ответил после призыва Уайта завершить карьеру

Американский боец смешанного стиля Клей Гвида впервые выступил публично после своего поражения от Чейза Хупера на UFC 310.

Источник: Getty Images

43-летний боец дебютировал в UFC в 2006 году, однако в последнее время его карьера складывается не слишком удачно — он потерпел три поражения подряд. Сразу после UFC 310 глава организации Дэйна Уайт призвал трех бойцов, в том числе Гвиду, завершить карьеру. Однако ветеран дал понять, что не собирается заканчивать.

«Спасибо всем из мафии Гвиды, кто приехал в Лас-Вегас поддержать, и всем остальным атлетам! У нас поистине лучшие фанаты в мире! Огромное спасибо моим тренерам за подготовку меня, моей семьей и моим друзьям, которые всегда рядом и всегда верят в нас. Мы вернемся!» — написал Гвида в соцсетях.