43-летний ветеран UFC ответил после призыва Уайта завершить карьеру

43-летний боец дебютировал в UFC в 2006 году, однако в последнее время его карьера складывается не слишком удачно — он потерпел три поражения подряд. Сразу после UFC 310 глава организации Дэйна Уайт призвал трех бойцов, в том числе Гвиду, завершить карьеру. Однако ветеран дал понять, что не собирается заканчивать.
«Спасибо всем из мафии Гвиды, кто приехал в Лас-Вегас поддержать, и всем остальным атлетам! У нас поистине лучшие фанаты в мире! Огромное спасибо моим тренерам за подготовку меня, моей семьей и моим друзьям, которые всегда рядом и всегда верят в нас. Мы вернемся!» — написал Гвида в соцсетях.