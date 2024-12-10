Зачистил свой дивизион и пошёл за Махачевым. Топурия рискует чемпионским наследием

Топурия предпринимает довольно рискованный шаг. Он намерен драться с мастеровитым соперником, способным стать настоящей проверкой на прочность. Оливейра — опытный боец, который обладает обширным арсеналом умений и приёмов. Бразилец классно работает и в стойке, и в партере. Он одержал 35 побед на профессиональном уровне — 10 раз победил нокаутом, 21 — сабмишеном. И лишь в четырёх боях дело всё-таки дошло до судейского решения. Поэтому сложно найти аспект, в котором Илия мог бы тотально превосходить оппонента. Кроме того, на стороне Чарльза могут быть и габариты. Нужно понимать, что Оливейра не всегда пролезал в порог лёгкого веса — он очень крупный и массивный. Поэтому испано-грузину может быть тяжело в плане борьбы и переводов.