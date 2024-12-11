Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Махачев назвал город, который он выбрал для подготовки к бою с Царукяном

Чемпион UFC Ислам Махачев рассказал о своей подготовке к поединку против Армана Царукяна.

Источник: Getty Images

Титульный бой россиян в легком весе возглавит турнир UFC 311 в январе.

«Все замечательно, с рукой все в порядке. Остается еще месяц, я смогу провести полный лагерь. Все складывается как надо, я смогу тренироваться с командой. Теперь надо сконцентрироваться и подготовиться как следует. Я закончу лагерь в Лас-Вегасе, здесь отличные условия.

Для меня не проблема драться в январе. Я знаю, что должен быть готов к звонку UFC в любой момент. Если у меня нет травм — я должен защищать мой пояс», — сказал Махачев в интервью Ag. Fight.