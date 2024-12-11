Махачев назвал город, который он выбрал для подготовки к бою с Царукяном

«Все замечательно, с рукой все в порядке. Остается еще месяц, я смогу провести полный лагерь. Все складывается как надо, я смогу тренироваться с командой. Теперь надо сконцентрироваться и подготовиться как следует. Я закончу лагерь в Лас-Вегасе, здесь отличные условия.



Для меня не проблема драться в январе. Я знаю, что должен быть готов к звонку UFC в любой момент. Если у меня нет травм — я должен защищать мой пояс», — сказал Махачев в интервью Ag. Fight.