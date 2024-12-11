Из улыбчивого болтуна — в злую версию Хабиба. Что происходит с Двалишвили

На днях Мераб посетил шоу известного спортивного журналиста Ариэля Хельвани. И там в очередной раз начал свои нападки на Умара. Правда, в этот раз грузинский боец откровенно переступил черту: «Он может получить пощёчину после боя от меня. Потому что поединок в октагоне — это не настоящая драка. Это спорт. Если Умар не извинится передо мной — настоящая драка начнётся после боя. Даже если мне придётся поехать ради этого в Дагестан. Что ж, я готов туда отправиться. У меня много друзей в Дагестане».