Боец UFC Ковингтон назвал мошенниками Чимаева и Хабиба: «Самое омерзительное, что я видел в ММА»

"Он полный ублюдок. То, что он обокрал своих фанатов — самое омерзительное, что я видел в ММА. Он и Хабиб просто мошенники. Чувак, ты хорошо зарабатываешь в UFC. И ты при этом занимаешься воровством и делаешь фейковый мемкоин? И обманываешь своих фанатов на миллионы долларов. Фанатов, которые впахивают каждый день в Макдональдсе или на другой низкооплачиваемой работе. И они инвестируют, потому что доверяют бойцу, которого любят. И кидать своих фанатов — отвратительно. Поэтому он конченый. Он просто худший человек на планете. Жаль, что он так поступил со своими фанатами.