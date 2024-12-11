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Боец UFC Ковингтон назвал мошенниками Чимаева и Хабиба: «Самое омерзительное, что я видел в ММА»

Американский боец UFC Колби Ковингтон поделился мнением о непобежденном россиянине Хамзате Чимаеве.

Источник: Getty Images

"Он полный ублюдок. То, что он обокрал своих фанатов — самое омерзительное, что я видел в ММА. Он и Хабиб просто мошенники. Чувак, ты хорошо зарабатываешь в UFC. И ты при этом занимаешься воровством и делаешь фейковый мемкоин? И обманываешь своих фанатов на миллионы долларов. Фанатов, которые впахивают каждый день в Макдональдсе или на другой низкооплачиваемой работе. И они инвестируют, потому что доверяют бойцу, которого любят. И кидать своих фанатов — отвратительно. Поэтому он конченый. Он просто худший человек на планете. Жаль, что он так поступил со своими фанатами.

Что касается его бойцовских качеств — ничего особенного. В его бою с Бернсом мы увидели, что у него не лучшее кардио. Я думаю, и Усман его побил. Если бы в бою было 5 раундов, Усман бы выиграл. Но я думаю, Усман и так победил его 2−1. Так что не вижу ничего особенного в Чимаеве. Ему нужно перестать обманывать своих фанатов", — передает слова Ковингтона корреспондент Sport24 Владимир Колос.

В воскресенье, 15 декабря, Колби Ковингтон проведет бой против американца Хоакина Бакли в главном событии турнира UFC в Тампе (США).