Знаете, мы хотим хороших отношений с Россией, есть смысл идти по этому пути. У Трампа много бойцов, которые ему нравятся. Знаю, что я один из его любимых бойцов«, − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон. Трамп о Хабибе: “Очень умный парень. Его ждет большое будущее’Хабиб пожал руку Трампу после боя Махачева.
Колби − о Трампе, назвавшем Нурмагомедова любимым бойцом: «Он просто похвалил Хабиба, я один из его любимцев»
"Трамп не говорил, что Хабиб Нурмагомедов его любимый боец. Его просто просили об этом, а неделей ранее он встретился с Хабибом, так что Трамп его похвалил.