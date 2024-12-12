Колби − о Трампе, назвавшем Нурмагомедова любимым бойцом: «Он просто похвалил Хабиба, я один из его любимцев»

Знаете, мы хотим хороших отношений с Россией, есть смысл идти по этому пути. У Трампа много бойцов, которые ему нравятся. Знаю, что я один из его любимых бойцов«, − сказал полусредневес UFC Колби Ковингтон. Трамп о Хабибе: “Очень умный парень. Его ждет большое будущее’Хабиб пожал руку Трампу после боя Махачева.