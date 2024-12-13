Казахстанский боец отменил самый ожидаемый реванш в ММА

«К сожалению, снялся с боя по состоянию здоровья. Заболел в понедельник, поднялась температура, до среды терпел, и когда температура поднялась, понял, что драться не получится. Вызвал врачей, они меня посмотрели, зафиксировали температуру и поставили диагноз “вирусная инфекция”. Запретили вес гонять, извиняюсь, кого подвел. Но от этого никто не застрахован, и прошу лигу перенести наш бой на следующий турнир», — рассказал Резников на видео, опубликованном у него в соцсетях.