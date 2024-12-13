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Казахстанский боец отменил самый ожидаемый реванш в ММА

Казахстанский боец Артем Резников (25−8) из-за проблем со здоровьем снялся со второго боя против россиянина Юсуфа Раисова (21−3). Он должен был состояться 15 декабря на АСА 182 в Москве, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Первый их поединок прошел в 2020 году и завершился сенсационной победой Резникова раздельным судейским решением по итогам трех раундов.

«К сожалению, снялся с боя по состоянию здоровья. Заболел в понедельник, поднялась температура, до среды терпел, и когда температура поднялась, понял, что драться не получится. Вызвал врачей, они меня посмотрели, зафиксировали температуру и поставили диагноз “вирусная инфекция”. Запретили вес гонять, извиняюсь, кого подвел. Но от этого никто не застрахован, и прошу лигу перенести наш бой на следующий турнир», — рассказал Резников на видео, опубликованном у него в соцсетях.