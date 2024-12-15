Любимый боец Трампа снова провалился. Время Ковингтона прошло

Бакли совершил впечатляющий рывок за последние два года. Он начал карьеру в UFC в среднем весе, но там чередовал победы с поражениями. В 2023-м Хоакин вернулся в полусреднюю весовую категорию и с тех пор не знает неудач — пять побед подряд, в том числе над Висенте Люке и Стивеном Томпсоном, вывели Бакли в топ-10 дивизиона. Изначально он должен был биться на этом турнире с Ианом Гарри, но в итоге ему выпал шанс подраться с бойцом, обладающим ещё более громким именем. К тому же победа над Ковингтоном могла продвинуть Бакли в топ-6 полусреднего веса.