Токов не будет оспаривать результат боя против Шлеменко

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов не будет оспаривать результат проигранного боя с Александром Шлеменко. Об этом ТАСС сообщил тренер Токова Расул Магомедалиев.
В субботу Шлеменко победил Токова раздельным решением судей на турнире RCC в Екатеринбурге. Токов рассказал ТАСС, что заболел в преддверии поединка.
«У Анатолия мало что получалось. Результат есть какой есть. Спорить не будем», — сказал Магомедалиев.
На счету 40-летнего Шлеменко в ММА 66 побед, 15 поражений, 1 ничья, 1 бой признан несостоявшимся. 34-летний Токов одержал 32 победы и потерпел 4 поражения на профессиональном уровне.