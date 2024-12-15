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Токов не будет оспаривать результат боя против Шлеменко

В субботу Шлеменко победил Токова раздельным решением судей.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов не будет оспаривать результат проигранного боя с Александром Шлеменко. Об этом ТАСС сообщил тренер Токова Расул Магомедалиев.

В субботу Шлеменко победил Токова раздельным решением судей на турнире RCC в Екатеринбурге. Токов рассказал ТАСС, что заболел в преддверии поединка.

«У Анатолия мало что получалось. Результат есть какой есть. Спорить не будем», — сказал Магомедалиев.

На счету 40-летнего Шлеменко в ММА 66 побед, 15 поражений, 1 ничья, 1 бой признан несостоявшимся. 34-летний Токов одержал 32 победы и потерпел 4 поражения на профессиональном уровне.