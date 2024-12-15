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Проведение боя против Штыркова зависит от здоровья Минеева

Минеев получил перелом пальца в последнем бою против Магомеда Исмаилова.

Источник: Чемпионат.com

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Проведение боя между российскими бойцами спешанного стиля Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым зависит от здоровья последнего. Об этом ТАСС сообщили в лиге RCC.

Штырков в субботу победил швейцарца Ясубэя Эномото решением судей по правилам кикбоксинга.

«Проведение боя Штырков — Минеев планируется весной 2025 года. Но тут многое зависит от состояния здоровья Минеева», — сказал собеседник агентства.

Минеев в последнем бою победил Магомеда Исмаилова решением судей по правилам бокса. Позднее выяснилось, что Минеев получил перелом пальца. Он перенес операцию.