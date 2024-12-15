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Федор Емельяненко не будет проводить бои в ближайшее время из-за травмы

Спортсмен перенес операцию на плече.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Восстановление от травмы плеча не позволит Федору Емельяненко в ближайшие месяцы проводить поединки. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

«Федор перенес операцию на плече. Его восстановление может занять длительное время. Возраст и другие моменты на это влияют. Возможна ситуация, при которой он больше не будет проводить поединки», — сказал собеседник агентства.

«Пока также нет конкретных переговоров. Нет вариантов потенциальных соперников по боксерскому бою», — добавил собеседник агентства.

Емельяненко 48 лет. На его счету 40 побед и 7 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.