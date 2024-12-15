Главу лиги Hardcore Сульянова заподозрили в обмане бойцов СВО

Сообщается, что после вскрытого обмана Сульянов перестал отвечать на сообщения военных и заблокировал все контакты. Позднее глава промоушена единоборств опубликовал пост в Telegram-канале лиги, где призвал «не вестись на слова блудливых мошенников, которые непонятно где находясь, снимают непонятные видеообращения».