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Главу лиги Hardcore Сульянова заподозрили в обмане бойцов СВО

Военкор Руденко: глава Hardcore Сульянов использовал российских бойцов для пиара.

Источник: Cоцсети основателя Hardcore Fighting

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Глава промоушена единоборств Hardcore Анатолий Сульянов использовал российских бойцов 810-й бригады для пиара, сообщает военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в Telegram-канале.

По информации военкора, Сульянов пообещал поставить военным автомобили, дроны, коммутаторы, пульты, очки для дронов, провода и продовольствие, попросив сначала записать видео с благодарностями. Бойцы записали ролик, который позднее опубликовал Сульянов.

Впоследствии из обещанного военнослужащие получили только чай, сахар, комплект очков и пульт. Военные из 810-й бригады опубликовали видео с обвинениями Анатолия Сульянова в мошенничестве.

Сообщается, что после вскрытого обмана Сульянов перестал отвечать на сообщения военных и заблокировал все контакты. Позднее глава промоушена единоборств опубликовал пост в Telegram-канале лиги, где призвал «не вестись на слова блудливых мошенников, которые непонятно где находясь, снимают непонятные видеообращения».