«Они в конец оборзели!». Казахстанский боец разозлил вице-президента лиги по ММА

Мы уже устали, что бойцы в ключевых моментах нас подводят. Представляешь, лига теряет три ключевых поединка в неделю турнира за несколько дней. Что может быть хуже? В позапрошлом году также было. Я помню как Омаров выбыл с поединка против Сулейманова. Это убивает просто… Поэтому, естественно, нужно принимать какие-то меры. Значит, то, что сейчас происходит, не пугает и не останавливает бойцов. Мы же все видим: кто и что делает. У тебя завтра взвешивание, а ты сидишь и кушаешь, наяриваешь. Это же неправильный подход!