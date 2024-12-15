«Они в конец оборзели!». Казахстанский боец разозлил вице-президента лиги по ММА

За два дня до турнира лига лишилась двух боев главного карда. Казахстанец Артем Резников (25−8) по причине здоровья слетел с самого обсуждаемого реванша против россиянина Юсуфа Раисова (21−3). Из-за здоровья отменился бой и у россиянина Узаира Абдуракова (19−1−1), который должен был биться со своим соотечественником Устармагомедом Гаджидаудовым (17−7).
Уже сегодня, в день турнира, лига лишилась еще одной вывески — был отменен поединок между россиянином Вартаном Асатряном (27−10) и таджикским файтером Анисом Екубовым (9−1). Второй слетел из-за состояния здоровья. Все это вывело из себя Бадаева.
"Не хочется спешить, рубить с плеча, но заявления лиги будут серьезными. Нам надо что-то с этим делать, потому что бойцы, если честно, в конец оборзели — по другому никак это не назову. И не нужно меня переубеждать, говоря, что с каждым это может случиться. С каждым в таком количестве подобное не должно случаться. Если ты целенаправленно готовишься, тебе дают все условия, у тебя есть рядом команда, хорошие гонорары, — пусть и подход будет правильным.
Мы уже устали, что бойцы в ключевых моментах нас подводят. Представляешь, лига теряет три ключевых поединка в неделю турнира за несколько дней. Что может быть хуже? В позапрошлом году также было. Я помню как Омаров выбыл с поединка против Сулейманова. Это убивает просто… Поэтому, естественно, нужно принимать какие-то меры. Значит, то, что сейчас происходит, не пугает и не останавливает бойцов. Мы же все видим: кто и что делает. У тебя завтра взвешивание, а ты сидишь и кушаешь, наяриваешь. Это же неправильный подход!
И это лишь один момент, который мы видим… А их много, мы же тоже не дураки. Каждая команда, каждый боец — должны быть профессионалами. И это для них должно быть важным, поскольку мы тратимся, болельщики тратятся. Это процесс, который они разрушают своим непрофессиональным подходом. Мы подумаем хорошенько, и сегодня на пресс-конференции сделаем заявление — и не одно", — заключил функционер в интервью mma.metaratings.ru.
Отметим, что это заключительный турнир лиги АСА в уходящем году. Изначальный кард считался одним из самых крутых по мнению фанатов, но сразу ряд ожидаемых поединков были отменены.