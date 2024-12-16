Сириль Ган — главное разочарование тяжёлого веса UFC. Всему виной — тренер

Драго с первого боя провёл работу над ошибками и показал впечатляющее выступление. Было видно, что Ган потерялся и не знал, что делать. Да, потом Сириль рассказал про травму пальцев, полученную в первом раунде, однако даже с учётом травмы он был слишком пассивен. Стал очевидным тот факт, что природные данные и талант Гана больше не работают против бойцов, использующих против него грамотную тактику. Француз не прогрессирует и даже начинает сдавать. Виноват в этом не только он сам, но и его тренер — Фернанд Лопес.