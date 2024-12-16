Олимпийский чемпион Садулаев назвал свой топ-5 бойцов UFC

UFC — это шоу. Набирают популярность яркие бойцы. Шара Буллет сейчас на слуху, так он показывает зрелищные схватки. Публике нужна кровь, давайте будем откровенны. Раньше ее давали гладиаторские бои, а теперь их вывели на более коммерческий и современный уровень. Каждый раз люди ждут, что кто-то из бойцов выкинет что-то яркое.