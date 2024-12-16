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Олимпийский чемпион Садулаев назвал свой топ-5 бойцов UFC

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев назвал любимых бойцов, выступающих в UFC.

Источник: Sport24

"Мой топ-5 бойцов UFC: Ислам, Анкалаев, Двалишвили, Чимаев… За Мухаммада Мокаева болел — яркий чувак, но его почему-то убрали.

UFC — это шоу. Набирают популярность яркие бойцы. Шара Буллет сейчас на слуху, так он показывает зрелищные схватки. Публике нужна кровь, давайте будем откровенны. Раньше ее давали гладиаторские бои, а теперь их вывели на более коммерческий и современный уровень. Каждый раз люди ждут, что кто-то из бойцов выкинет что-то яркое.

Борьбе есть к чему стремиться, чтобы вывести ее на другой уровень. Потихоньку идут, шаг за шагом. «Лигу Поддубного» сделали впервые под эгидой Международной федерации борьбы. Не так, как UFC, но развиваемся«, — заявил Садулаев “Советскому спорту”.