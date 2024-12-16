Нурмагомедов дал совет Рахмонову в бою с чемпионом UFC

Мухаммад тренируется в команде Нурмагомедова уже несколько лет, и благодаря его советом, добился статуса чемпиона UFC в своем весе.
«Для меня будет очень сложно подготовить кого-то, кто победит Белала. Если вы хотите победить Белала, я думаю, вам нужно остановить его. Во-первых, вам необходимо быть готовым пресекать его попытки в партере, во-вторых — он силен в стойке и у него нокаутирующий удар. Теперь представьте, что Вам предстоит противостоять всему этому 25 минут», — заявил Хабиб в интервью порталу Pound4poundshow.
Напомним, в одной весовой категории с американцем выступает казахстанский боец Шавкат Рахмонов. «Номад» является вторым номером рейтинга и следующим претендентом на чемпионский титул в полусреднем весе UFC. Бойцы должны были встретится в декабре, но Белал из-за болезни не смог подраться. Его сменил ирландец Иен Гэрри, который проиграл Рахмонову решением судей.