Хабиб Нурмагомедов обратился к Дастину Порье: брат, прекращай драться

Напомним, ранее стало известно, что президент UFC Дана Уайт рассказал, что уже ведёт переговоры по поводу организации прощального боя Порье. Предыдущий бой американца состоялся в июне 2024 года, где он потерпел поражение удушающим приёмом в пятом раунде от ныне действующего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.