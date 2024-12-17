Хабиб призвал Порье завершить карьеру: «Дастин, я и Фергюсон − старая школа. Брат, хватит драться»

Джастин Гейджи, Хабиб, Дастин Порье, Тони Фергюсон − это старая школа. Брат, хватит драться. Нужно признать очевидное«, − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в 2020 году. Хабиб − о желании Топурии драться с Махачевым: “Он не заслужил, но если побьет Оливейру, то почему нет?”.