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Хабиб призвал Порье завершить карьеру: «Дастин, я и Фергюсон − старая школа. Брат, хватит драться»

"Думаю, Порье может победить Чарльза Оливейру. И тогда ему нужно покончить с боями, с него достаточно.

Источник: Спортс"

Джастин Гейджи, Хабиб, Дастин Порье, Тони Фергюсон − это старая школа. Брат, хватит драться. Нужно признать очевидное«, − сказал бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в 2020 году. Хабиб − о желании Топурии драться с Махачевым: “Он не заслужил, но если побьет Оливейру, то почему нет?”.