Фёдор Емельяненко жёстко ответил Шлеменко, победившему Токова в реванше

«Поздравляю Александра Шлеменко! Мне кажется, в его карьере это самое высокое достижение — победить Анатолия Токова раздельным решением судей даже в том состоянии, в котором Анатолий находился. Теперь у вас счёт 1:1. А RCC пора бы уже проверять бойцов на допинг», — написал Емельяненко в социальных сетях.