Подарок или наказание? За что российский новичок UFC получил топ-соперника в дебюте

Безусловно, в случае Куниева это аванс и подарок. В случае победы он очень сильно сократит дорогу к поясу, а это, как ни крути, главная цель бойцов в UFC. С другой стороны, часто такие подарки превращаются в наказание. UFC не зря удерживает звание лучшего промоушена мира, там совершенно другой уровень конкуренции. И точно так же внутри организации разные уровни. Часто бывает так, что боец приходит на хорошей серии побед в другой лиге, а в UFC получает серьёзного соперника и проигрывает. Сергей Павлович дебютировал боем с Алистаром Оверимом, шестым номером рейтинга на тот момент, и проиграл нокаутом. Бенуа Сен-Дени шёл на серии из пяти побед, получил резкое повышение оппозиции и отлетел в нокаут от Дастина Порье.