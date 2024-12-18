Махачев высказался о предстоящем реванше с Царукяном

«В первом бою я не знал его бэкграунд, он хорошо защищался от моей борьбы и дал непростой бой. Но сейчас я знаю все, на что он способен. Я должен закрывать вопрос и финишировать его. Чарльз Оливейра едва не задушил его в каждом из раундов», — заявил Махачев.