Топурия — спасение UFC. Его переход сделает круче сразу три дивизиона

Конечно, Топурия совершает рискованный ход. Если он проиграет Махачеву, то лишится «нолика» и грандиозного наследия. Но складывается ощущение, что даже это не помешает Илии со временем завоевать чемпионский пояс в лёгком весе. Ислам не вечен — совсем скоро он, как и Хабиб Нурмагомедов, может задуматься о том, чтобы положить перчатки в центр октагона. И тогда на авансцену выйдет Топурия, который будет одним из самых ярких парней в дивизионе. И это касается не только самого октагона, но и того, как Илия ведёт себя за пределами клетки.