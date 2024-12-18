Что дальше для легендарного Шлеменко: реванш с Исмаиловым, трилогия с учеником Федора или грандиозное шоу ACA

«Этот бой был бы более интригующим, если бы мы бились только в стойке. Александр — хороший боец, он легенда. Он внес огромный вклад в развитие этого спорта. Но сейчас он не в тех кондициях. Выигрывать бои — это одно, но иметь такие кондиции, которые у тебя были во время чемпионства в Bellator, — это совсем другое. Если сравнивать наши кондиции сейчас, то я намного лучше него во всех аспектах. Мне было бы интересно подраться с ним в стойке, посмотреть. Это для меня вызов. Поэтому я и сделал такое заявление. Это привносит интерес и привлекает внимание, что я хочу подраться с человеком в стойке, который всех нокаутирует».