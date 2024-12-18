Что дальше для легендарного Шлеменко: реванш с Исмаиловым, трилогия с учеником Федора или грандиозное шоу ACA

14 декабря 2024 года на турнире RCC 21 в Екатеринбурге Александр Шлеменко одержал 67-ю победу в карьере. 40-летний средневес из Омска одолел раздельным решением судей Анатолия Токова в реванше. Этот успех стал знаковым для Шлеменко, и в своем вполне ветеранском возрасте Александр вдруг вышел на позиции, когда его ближайшее будущее может быть связано с самыми интересными и удивительными вариантами развития событий. Прикинули список из пяти наиболее вероятных соперников для легенды из Омска.
Магомед Исмаилов
Впервые Шлеменко и Исмаилов подрались 3 декабря 2022 года. Бой проходил в лиге RCC и продлился все пять раундов, по итогам которых победителем был объявлен Магомед. По факту, за ним осталось четыре или даже все пять пятиминуток, однако в каждой Александр сумел навязать сопернику серьезную конкуренцию. Потому сказать, что Исмаилов разнес Шлеменко в одну калитку, точно нельзя, и интрига в их возможном реванше точно есть. Тем более если учесть, что последние два года (особенно 2024-й) у Александра получились крайне успешными, а у Магомеда — не то, чтобы очень.
Шлеменко после поражения Исмаилову провел шесть боев — пять в ММА и один по правилам кикбоксинга — и во всех победил. А Магомед дважды подрался по правилам бокса — победил решением Ивана Штыркова и был жестко нокаутирован Владимиром Минеевым. На протяжении последних двух лет Шлеменко вызывал Исмаилова на реванш, но тот лишь с недавних пор признал, что в таком варианте есть смысл, потому, вполне вероятно, скоро мы увидим вторую серию противостояния двух популярных российских средневесов.
Крис Ханникат
Этот вариант связан с лигой ACA, которая выражала заинтересованность в организации турнира с участием Александра Шлеменко. Вице-президент организации Асланбек Бадаев говорил о том, что было хорошо устроить мероприятие на большой арене в Омске, а в главный бой поставить крупнейшую местную звезду. После победы Шлеменко над Токовым такой расклад стал еще более реалистичным и привлекательным для ACA, да и сам Александр точно знает, кто из бойцов лиги интересен ему в качестве соперника. В первую очередь это Крис Ханникат, которому Шлеменко проиграл в 2019 году.
«Это мне интересно. Крис Ханникат мне интересен, да и не только он», — сказал омич в недавнем интервью для Sport24. — «Я знаю, почему я тогда проиграл. Так же, как я знаю, почему проиграл во всех своих неудачных боях. Знаешь, почему я выигрываю реванши? Потому что я всегда знаю, из-за чего я проиграл. Не потому, что я не съездил в Дагестан или в горы, а потому что знаю, что сделал неправильно. Беру и исправляю эту ошибку. И выигрываю».
Магомедрасул Гасанов
Еще одна весьма любопытная опция для Шлеменко — чемпион ACA в среднем весе. Магомедрасул Гасанов — один из сильнейших средневесом мира прямо сейчас, так что бой с ним кажется самым рискованным вариантом для Александра из всех существующих. Однако ветеран уже показал, что сейчас он находится в прекрасной форме, к тому же ему не раз доводилось побеждать в боях, в которых в него верили немногие. Тем более, есть ощущение, что Гасанов может недооценить 40-летнего соперника: в одном из своих интервью дагестанец, известный своими умениями в партере говорил о готовности драться со Шлеменко только в стойке. Позднее, в беседе с корреспондентом Sport24, он пояснил это свое заявление вот так:
«Этот бой был бы более интригующим, если бы мы бились только в стойке. Александр — хороший боец, он легенда. Он внес огромный вклад в развитие этого спорта. Но сейчас он не в тех кондициях. Выигрывать бои — это одно, но иметь такие кондиции, которые у тебя были во время чемпионства в Bellator, — это совсем другое. Если сравнивать наши кондиции сейчас, то я намного лучше него во всех аспектах. Мне было бы интересно подраться с ним в стойке, посмотреть. Это для меня вызов. Поэтому я и сделал такое заявление. Это привносит интерес и привлекает внимание, что я хочу подраться с человеком в стойке, который всех нокаутирует».
Гегард Мусаси
Этот вариант можно назвать наиболее желаемым для самого Шлеменко — по крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из его заявлений.
«Мы уже обсудили с главой RCC Николаем Клименко возможность организации реванша. У RCC есть сейчас уникальная возможность. Николай Клименко сказал, что попробует. Я считаю, что это была бы просто бомба. Бомба, которая разорвала бы все ММА-сообщество таким прекрасным реваншем, который идеально подошёл бы для завершения этого года. Будем надеяться, что всё получится. Но бой должен быть пятираундовым. Думаю, все понимают почему. Ждем развития событий», — говорил Шлеменко в соцсетях.
Александр уже дрался с Гегардом Мусаси — их бой прошел осенью 2017 года в лиге Bellator. Тогда Шлеменко классно проявил себя против звездного голландца армянского происхождения, но проиграл крайне спорным судейским решением. Александр был сильно недоволен таким исходом, ведь, по его мнению, он подрался лучше оппонента и нанес ему больший ущерб (что, в общем, бесспорно). И с тех пор Шлеменко не раз заговаривал о реванше, но организовать его так и не удалось. Не так давно это пыталась сделать лига RCC, но и у них не получилось договориться с Мусаси. Вероятно, руководство организации снова вернется к этой теме в 2025 году, и уже тогда все может быть.
Анатолий Токов
Счет у Шлеменко и Токова теперь 1:1, ведь Анатолий побеждал Александра в 2018 году в Bellator. Трилогия между двумя звездными средневесами кажется очень даже логичным вариантом на ближайшее будущее, и есть минимум две организации в нашей стране, которые наверняка могли бы организовать ее — RCC и ACA. Правда, Шлеменко в своих свежих интервью без особого энтузиазма отреагировал на вопрос о возможном третьем бое против Токова…
«Ха. Ха. Ха. Ха… Ха-ха-ха. Ну вот и все, что я могу сказать», — произнес Александр, рассуждая на эту тему.
И все же это не означает, что Шлеменко не смогут уговорить на такой вариант. Он и в этот раз не горел желанием драться против Токова на RCC 21, но в лиге нашли аргументы, чтобы убедить Александра по итогу. Так почему бы им не сделать это снова в 2025 году?