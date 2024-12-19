Шансы Рахмонова на пояс UFC поставили под сомнение: «Чемпион сделает с ним то же самое»

Рахмонов выиграл у ирландца единогласным решением судей в пятираундовом поединке на турнире UFC 310.
"Я думал, что Шавкат пройдет катком по Иану — переведет его в партер и быстро удосрочит. Но Иан молодец, он отлично проявил себя. У него даже получилось забрать спину и почти победить Рахмонова. Гарри проиграл бой, но его акции только прибавили в цене.
Я слышал, что Гарри не планирует возвращаться до лета, он хочет отдохнуть. Он это заслужил. Благодаря ему люди будут смотреть на бой Белала и Шавката иначе. Я думаю, что у Мухаммада хорошие шансы победить Рахмонова. Белал сделает с ним то же самое, что он сделал с Леоном Эдвардсом", — сказал Брэди в интервью Ариэлю Хельвани.