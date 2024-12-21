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Александр Емельяненко: «Спортсменом быть тяжелее, чем врачом и шахтером»

Александр Емельяненко считает, что спортсменом быть сложно.

Источник: Спортс"

«Спортсменом быть тяжелее, чем врачом и шахтером. Необходимо во всем себя ограничивать, постоянно находиться в тренировочном процессе. Заболела у тебя рука или нога, а бой уже через неделю. И ты не можешь сказать, чтобы тебя заменили. Ты должен идти и драться с травмой или температурой.

Я сам дрался на турнирах в любом состоянии. Нужно ограничивать себя от всего в этой жизни. Ты должен быть на тренировках, вне зависимости от настроения или состояния. Вес гоняют ребята, чтобы влезть в лимит категории», — уверен боец MMA Александр Емельяненко.