Емельяненко вернулся и уничтожил. Феникс снёс соперника за полминуты

Дебют Александра в NFL сделали максимально интригующим — имя соперника держали в секрете от всех до вечера 20 декабря. Поначалу его объявляли под именем Саб-Зиро, персонажа из игры Mortal Combat. В реальности оппонентом Емельяненко стал Алексей Гончаров, бывший боец Hardcore. В ММА у Гончарова дела складываются с переменным успехом, рекорд 4−4, а пиком карьеры стали три боя в уже упомянутом Hardcore (1−2). Алексей не только выступает сам, но и тренирует детей. А последние четыре года Гончаров совмещает бойцовскую деятельность с карьерой стендап-комика. Победа над Емельяненко, у которого всё ещё очень громкое имя, могла серьёзно помочь Гончарову стать более узнаваемой личностью в мире ММА.