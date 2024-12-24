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Девушка-боец из Казахстана — о жизни в США: «Я оказалась на улице и без денег. Я уже несколько лет бедствую»

Девушка-боец смешанных единоборств из Казахстана Мария Агапова сообщила о тяжелом финансовом положении.

Источник: Getty Images

В июле UFC уволил Агапову из промоушена после того, как она потерпела третье поражение подряд, проиграв на турнире в Денвере Луане Сантос в первом раунде. За три месяца до боя на турнире в Денвере Агапова сообщила, что она бездомная и не может найти работу, кроме боев, из-за графика тренировок.

Через месяц после ее увольнения из UFC дела начали налаживаться, потому что она подписала контракт с Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), а ее дебютный бой в промоушене по боям на голых кулаках назначили на декабрь. Однако он в итоге был отменен, и теперь 27-летняя спортсменка вновь осталась без крыши над головой.

«Сегодня я остаюсь на улице. Если кто-то может мне помочь, дайте мне знать.

Многие спрашивают, что случилось. Я весь год дралась за деньги и не работала. За прошлый бой я получила немного, а мой бой на голых кулаках в декабре отменили. Так я и оказалась на улице и без денег. Я уже несколько лет бедствую. От отчаяния я подписалась на голые кулаки», — сообщила Агапова в соцсетях.