Девушка-боец из Казахстана — о жизни в США: «Я оказалась на улице и без денег. Я уже несколько лет бедствую»

«Сегодня я остаюсь на улице. Если кто-то может мне помочь, дайте мне знать.



Многие спрашивают, что случилось. Я весь год дралась за деньги и не работала. За прошлый бой я получила немного, а мой бой на голых кулаках в декабре отменили. Так я и оказалась на улице и без денег. Я уже несколько лет бедствую. От отчаяния я подписалась на голые кулаки», — сообщила Агапова в соцсетях.