Дана Уайт рассказал о планах на 2025 год в UFC

Президент самой известной организации в мире по проведению боев в смешанных единоборствах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился планами на будущий год.
В первую очередь, с практически 100-процентной вероятностью в 2025 году состоится поединок между временным чемпионом промоушена в тяжелом дивизионе Томом Аспиналлом и действующим чемпионом Джоном Джонсом.
Также Уайт намекнул, что готовит что-то невероятное. Он заявил, что его новый проект заставит сойти с ума фанатов смешанных единоборств.
«Я сейчас работаю над кое-чем, что сведёт вас с ума, и вы все будете бегать кругами. Я работаю над тем, чего вы никогда не видели, и буквально вчера вечером всё начало складываться», — передает слова Уайта Bloody Elbow.
Кроме того, спортивный промоутер сообщил о планах на проведение громких поединков.
«Я ожидаю много больших боев», — добавил Дана Уайт.