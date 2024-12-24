Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дана Уайт рассказал о планах на 2025 год в UFC

Функционер заявил, что в новом году фанатов ММА ждут сюрпризы.

Источник: AP 2024

Президент самой известной организации в мире по проведению боев в смешанных единоборствах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился планами на будущий год.

В первую очередь, с практически 100-процентной вероятностью в 2025 году состоится поединок между временным чемпионом промоушена в тяжелом дивизионе Томом Аспиналлом и действующим чемпионом Джоном Джонсом.

Также Уайт намекнул, что готовит что-то невероятное. Он заявил, что его новый проект заставит сойти с ума фанатов смешанных единоборств.

«Я сейчас работаю над кое-чем, что сведёт вас с ума, и вы все будете бегать кругами. Я работаю над тем, чего вы никогда не видели, и буквально вчера вечером всё начало складываться», — передает слова Уайта Bloody Elbow.

Кроме того, спортивный промоутер сообщил о планах на проведение громких поединков.

«Я ожидаю много больших боев», — добавил Дана Уайт.