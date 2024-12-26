Никто не мог сделать этого, кроме одного человека. Это был Ислам. Он был единственным, кто смог выиграть раунд. Ему не удалось забрать ни одного спарринга, но отдельные раунды он забирал«, — сказал тренер зала АКА Хавьер Мендес. Хавьер Мендеc: “Махачев способен подняться в средний вес, если захочет’Хавьер Мендес: “Алекс Перейра — боец года”.
Мендес — о Махачеве: «За 12 лет лишь один человек смог выиграть раунд в спарринге с Хабибом. Это был Ислам»
"За все те 12 лет, что Хабиб тренируется в моем зале, никто не мог выиграть у него хотя бы один раунд в спаррингах.