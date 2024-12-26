Мендес — о Махачеве: «За 12 лет лишь один человек смог выиграть раунд в спарринге с Хабибом. Это был Ислам»

Никто не мог сделать этого, кроме одного человека. Это был Ислам. Он был единственным, кто смог выиграть раунд. Ему не удалось забрать ни одного спарринга, но отдельные раунды он забирал«, — сказал тренер зала АКА Хавьер Мендес. Хавьер Мендеc: “Махачев способен подняться в средний вес, если захочет’Хавьер Мендес: “Алекс Перейра — боец года”.