Махачев завершил год как лучший боец UFC: сможет ли он удержать лидерство?

Скептики утверждают, что одно успешное выступление — это недостаточно для удержания статуса № 1, особенно в эпоху, когда конкуренция в UFC достигла пика. Однако предстоящий бой против Армана Царукяна 18 января на UFC 311 даст Махачеву шанс доказать, что он всё ещё главная сила в мире ММА.
Но на пятки ему наступают сразу несколько звёзд, каждый из которых имеет убедительные аргументы для занятия первой строчки.
Илия Топурия: стремительный взлёт нового чемпиона
2024 год стал годом триумфа для Илиии Топурии. Ещё недавно он находился вне топа рейтинга P4P, но два невероятных выступления изменили всё.
В июле на UFC 298 Топурия шокировал мир, нокаутировав Александра Волкановски и забрав титул в полулёгком весе. Эта победа не только принесла ему чемпионство, но и подняла его на 5-е место в общем рейтинге P4P.
Затем в октябре он защитил свой титул на UFC 308, нокаутировав Макса Холлоуэя — бойца, известного своей невероятной выносливостью и способностью выдерживать удары. Это стало историческим событием: ни один соперник ранее не смог отправить Холлоуэя в глубокий нокаут.
Сейчас Топурия рассматривает возможность перехода в лёгкий вес, где его ждут ещё более жёсткие испытания. Но если он продолжит доминировать в своём дивизионе и добавит в свой резюме победу над таким бойцом, как Мовсар Евлоев, он вполне может подняться на вершину рейтинга P4P уже к концу 2025 года.
Алекс Перейра: король нокаутов и просто феномен
Если говорить о бойцах, которые символизируют зрелищность и универсальность, то имя Алекса Перейры сразу приходит на ум. В 2024 году он трижды защищал титул и выступал в нескольких весовых категориях, что делает его одним из самых обсуждаемых чемпионов года.
Перейра известен своим уникальным стилем: его мощные удары способны завершить любой бой одним движением. Он не раз спасал UFC, соглашаясь на коротком уведомлении на поединки, и каждый раз выходил победителем.
Его список потенциальных соперников внушает уважение: Джон Джонс и Магомед Анкалаев открыто заявляют о желании сразиться с Перейрой. Если он сможет одержать победу над одним из них, то разговоры о его величии неизбежно приведут к включению его в обсуждения величайших бойцов всех времён.
Джон Джонс: легенда, которой нужно возвращение
Джон Джонс — имя, которое не нуждается в представлении. Однако его возвращение в 2024 году вызвало много вопросов. После полутора лет без боёв он защитил титул в тяжёлом весе, победив Стипе Миочича. Несмотря на это, выступление Джонса не впечатлило многих экспертов, и он сейчас занимает лишь 4-е место в рейтинге P4P.
Основной вызов для Джонса — бой против Тома Аспиналла, который уже считается лучшим тяжеловесом UFC. Если этот бой состоится и Джонс одержит убедительную победу, его возвращение на первую строчку рейтинга станет реальным.
Александр Пантожа: непризнанный король маленьких весов
Александр Пантожа — главный претендент на титул лучшего бойца P4P среди представителей наилегчайшего веса. Его история уникальна: ещё до того, как он стал чемпионом, он трижды побеждал Брэндона Морено — одного из самых известных бойцов дивизиона.
После завоевания титула на UFC 290 Пантожа столкнулся с проблемой: в дивизионе почти не осталось сильных соперников. Его защита титула против Брэндона Ройвала и двух новых бойцов — Кая Асакуры и Стива Эрсега — прошли без особой интриги. Однако Пантожа продолжает выигрывать ярко и зрелищно, и именно это позволяет ему оставаться в топе рейтинга.
Женский P4P: возвращение Валентины Шевченко
Женский рейтинг в 2024 году тоже не остался без изменений. Валентина Шевченко, потерявшая титул в 2023 году после спорного боя с Алексой Грассо, вернула себе звание лучшей. Победа в третьем поединке против Грассо на UFC 306 вновь укрепила её статус главной звезды женского ММА.
Однако её конкуренты тоже не сидели сложа руки. Крис Сайборг продолжила свою легендарную карьеру, а Дакота Дитчева из PFL стала ярким открытием года, завершив турнир победой над Тайлой Сантос.
2024 год стал годом ярких боёв, неожиданных поворотов и появления новых звёзд. Однако 2025 обещает быть ещё интереснее: потенциальные бои, переходы между весовыми категориями и долгожданные возвращения легенд способны перевернуть всё. Не терпится узнать, кто же окажется на вершине через год.
Автор: Дмитрий Глухов