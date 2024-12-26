Махачев завершил год как лучший боец UFC: сможет ли он удержать лидерство?

Джон Джонс — имя, которое не нуждается в представлении. Однако его возвращение в 2024 году вызвало много вопросов. После полутора лет без боёв он защитил титул в тяжёлом весе, победив Стипе Миочича. Несмотря на это, выступление Джонса не впечатлило многих экспертов, и он сейчас занимает лишь 4-е место в рейтинге P4P.