Экс-боксер Хаттон назвал Роналду соперником мечты: «Он красивый парень, играл за “МЮ”. Почему бы не нокаутировать его?»

«Я бы, наверное, назвал Криштиану Роналду. Я никогда не встречался с Криштиану. Я считаю, что он хороший парень, но давайте говорить начистоту. Он играл за “Манчестер Юнайтед”. Он действительно хорош собой. Почему бы не нокаутировать его? Лучший игрок мира, он играл за “Манчестер Юнайтед”, он красивый парень. В отличие от меня», — сказал бывший чемпион мира в 1-й полусредней весовой категории для Betway.