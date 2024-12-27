«Матч ТВ» купил права на эксклюзивный показ UFC в России

Стоимость прав на показ боев UFC «едва ли была выше $15 млн», считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, назвавший саму сделку «вызовом» для «Матч ТВ». «Большую конкуренцию телеканалу будут создавать пиратские трансляции, которые в большинстве своем сейчас активны и доступны, — объясняет он. — Этот шаг выглядит скорее как имиджевое решение. Но для потенциальных рекламодателей эта трансляция также может быть интересна, так как UFC занимает достаточно взвешенную позицию с точки зрения и отношения к россиянам, и работы в странах Ближнего Востока». Несмотря на то, что экономика в сделке «Матч ТВ» «прослеживается мало», в текущих условиях продление контракта, по мнению Бурмистрова, — это «позитивная новость».