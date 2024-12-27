Уланбеков — нереализованный талант команды Хабиба. Почему он ещё не чемпион?

К этой паре явно будет приковано особое внимание, матчмейкеры потирают руки и ждут победителя, чтобы предложить ему если не титульный бой, то точно поединок с парнями из топ-5. Это отличный шанс для Уланбекова проявить себя и заявить о титульных претензиях, тем более что потенциал у Тагира большой. Главное, не погрязнуть в скучных поединках с судейским решением — тогда дорогу к титульнику не поможет проложить даже Хабиб. Ну и, конечно, остаётся надеяться, что Тагир поработал с диетологами, которые помогут ему влезть в лимит наилегчайшего веса: ещё один срыв поединка может оказаться для него последним в UFC.