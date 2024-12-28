«Он ведёт себя нагло». Двалишвили вновь обвинил Умара Нурмагомедова в неуважении

«Умар — хороший боец, это большой вызов, но он не заслужил его, как остальные. Мы все усердно трудимся, чтобы заслужить своё место, чтобы пробиться [на вершину].



Например, мне ничего не доставалось легко, но Умар почему-то получает всё очень легко. Он просто жалуется, что с ним никто не хочет биться, но есть много сильных бойцов. Батиста и много других сильных бойцов, настоящих убийц. Да, он (Умар) побил только Сэндхагена, у которого нет борьбы. Видимо, он использует как оправдание тот факт, что побил второго номера рейтинга.



Но что поделать, теперь он здесь, и это большой вызов, однако мне просто очень сильно не нравится тот факт, что он не заслужил это, как положено бойцам UFC, чтобы выйти на бой за титул, и он при этом ведёт себя нагло, хоть бы вёл себя скромнее, но он проявил ко мне неуважение в Сети, настоящие мужчины так себя не ведут», — сказал Двалишвили на YouTube-канале UFC.