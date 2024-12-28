Хабиб Нурмагомедов забавно оценил готовность Махачева к реваншу против Царукяна

Махачев: Эту неделю нормально отпахали, результат на лицо (имеет в виду синяки). Сейчас тренера спросим. Хабиб, как отпахали наши пацаны эту неделю?".
Нурмагомедов: Доволен ли я или нет? Честно? Четвёрка!
Махачев: Четыре? (удивлённо).
Нурмагомедов: Брат, это с натяжкой.
Махачев: А что надо, чтобы пятёрку получить?
Нурмагомедов: Брат, в среду вечером отдохнули? Нельзя было такого делать. Отдыхаем только в воскресенье и в субботу вечером!
Махачев: Всё понял, больше отдыхать не будем.
Напомним, что реванш Махачева и Царукяна состоится в главном событии турнира UFC 311, который пройдёт в ночь с 18 на 19 января в Лос-Анджелесе (США).