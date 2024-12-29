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Гаджиев назвал человека года в российских ММА: «Он вообще не притормаживает»

Известный промоутер Камил Гаджиев рассказал, почему считает 40-летнего Александра Шлеменко человеком года в российских смешанных единоборствах.

Источник: Соцсети

«Честно говоря, Шлеменко — человек года в российских ММА. Дерется, побеждает, качает, просто в повестке. Реально человек года. Почему он молодец? Бойцу 40 лет, живая легенда, я таковым его считаю. Он, находясь в зоне комфорта, может называть промоутерам гонорары и драться за эти деньги, просто потому что он Александр Шлеменко. Он вообще не притормаживает. Помимо этого еще и качает. По сути, он для нас, промоутеров, продает бои», — заявил Гаджиев ютуб-каналу «Ушатайка».

Шлеменко 14 декабря одержал победу в реванше с Анатолием Токовым.