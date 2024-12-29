Гаджиев назвал человека года в российских ММА: «Он вообще не притормаживает»

«Честно говоря, Шлеменко — человек года в российских ММА. Дерется, побеждает, качает, просто в повестке. Реально человек года. Почему он молодец? Бойцу 40 лет, живая легенда, я таковым его считаю. Он, находясь в зоне комфорта, может называть промоутерам гонорары и драться за эти деньги, просто потому что он Александр Шлеменко. Он вообще не притормаживает. Помимо этого еще и качает. По сути, он для нас, промоутеров, продает бои», — заявил Гаджиев ютуб-каналу «Ушатайка».