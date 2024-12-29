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Менеджер резко ответил на слухи о Шавкате Рахмонове

Менеджер Дэниэл Рубенштейн прокомментировал информацию о том, что казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (19−0) и чемпион полусреднего дивизиона, американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24−3) возглавят новый сезон шоу The Ultimate Fighter, передают Vesti.kz.

Источник: Турар Казангапов

Сообщалось, что они могут стать тренерами очередного телепроекта TUF.

«Нет, не возглавят. Снова в шоке с этого бреда. Хватит выдумывать д*рьмо», — написал Рубенштейн в социальных сетях.

Напомним, Рахмонов и Мухаммад должны были подраться в главном событии турнира UFC 310, прошедшего 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Однако Белал слетел с поединка из-за проблем со здоровьем.

Вместо него на замену вышел Иэн Гэрри (15−1). Ирландец выдал конкурентный бой, но проиграл судейским решением по итогам пяти раундов. Благодаря этому успеху Рахмонов поднялся с третьего места на второе в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.