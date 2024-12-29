Менеджер резко ответил на слухи о Шавкате Рахмонове

Вместо него на замену вышел Иэн Гэрри (15−1). Ирландец выдал конкурентный бой, но проиграл судейским решением по итогам пяти раундов. Благодаря этому успеху Рахмонов поднялся с третьего места на второе в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.