Менеджер резко ответил на слухи о Шавкате Рахмонове

Сообщалось, что они могут стать тренерами очередного телепроекта TUF.
«Нет, не возглавят. Снова в шоке с этого бреда. Хватит выдумывать д*рьмо», — написал Рубенштейн в социальных сетях.
Напомним, Рахмонов и Мухаммад должны были подраться в главном событии турнира UFC 310, прошедшего 8 декабря в Лас-Вегасе (США). Однако Белал слетел с поединка из-за проблем со здоровьем.
Вместо него на замену вышел Иэн Гэрри (15−1). Ирландец выдал конкурентный бой, но проиграл судейским решением по итогам пяти раундов. Благодаря этому успеху Рахмонов поднялся с третьего места на второе в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.