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UFC обратился к российским фанатам перед Новым годом

Пресс-служба UFC Евразия поздравила фанатов ММА с Новым годом.

Источник: Getty Images

Реакция также выразила надежду, что в 2025-м году болельщики смогут снова увидеть в октагоне экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора.

«Ребята, мы очень редко с вами общаемся. Но надеемся, в 2025 году эта ситуация изменится в лучшую сторону. Наверняка перед Новым Годом вы загадываете много желаний и мечтаете об их исполнении. И мы также не останемся в стороне. Есть несколько желаний, об исполнении которых мечтает команда UFC Eurasia.

Желание команды UFC Eurasia № 1 — чтобы Конор наконец-то вернулся в ММА. Можно по-разному к нему относиться, но признайтесь, вы все посмотрите этот бой.

Помимо Конора мы ждем возвращение еще одной легенды в октагон UFC», — говорится в сообщении официального аккаунта UFC Eurasia. Под постом оказалась размещена фотография Магомеда Анкалаева, который в 2025-м может провести титульный поединок против бразильца Алекса Перейры.