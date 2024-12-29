UFC обратился к российским фанатам перед Новым годом

«Ребята, мы очень редко с вами общаемся. Но надеемся, в 2025 году эта ситуация изменится в лучшую сторону. Наверняка перед Новым Годом вы загадываете много желаний и мечтаете об их исполнении. И мы также не останемся в стороне. Есть несколько желаний, об исполнении которых мечтает команда UFC Eurasia.



Желание команды UFC Eurasia № 1 — чтобы Конор наконец-то вернулся в ММА. Можно по-разному к нему относиться, но признайтесь, вы все посмотрите этот бой.



Помимо Конора мы ждем возвращение еще одной легенды в октагон UFC», — говорится в сообщении официального аккаунта UFC Eurasia. Под постом оказалась размещена фотография Магомеда Анкалаева, который в 2025-м может провести титульный поединок против бразильца Алекса Перейры.