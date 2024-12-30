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Гаджиев — о словах Хабиба про лагерь Махачева: «Не очень довольный Хабиб подготовкой Ислама — это уже сигнал»

«Не очень довольный Хабиб подготовкой Ислама — это уже сигнал. Но и Абдулманап всегда был недоволен подготовкой Хабиба», — сказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев.
Источник: Спортс"

Напомним, в ночь на 19 января Махачев подерется с Арманом Царукяном в главном поединке UFC 311. Хабиб — о подготовке Махачева к бою с Царукяном: «Четверка с натяжкой. В среду вечером отдыхали, а нельзя было» Встретился с Трампом, попал в скандалы из-за налоговой и теракта, снова тренирует: как Хабиб провел 2024-й.