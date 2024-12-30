Непобежденный российский боец дисквалифицирован из-за допинга

Сообщается, что проба Мурзаканова от 8 октября, дала положительный результат на низкоуровневое присутствие метаболита. Эта проба была отправлена в лабораторию спортивной медицины и исследований в Солт-Лейк-Сити для анализа. Анализ выявил низкоуровневое присутствие LGD-4033 в запечатанной добавке, несмотря на то, что он не был указан в ее маркированных ингредиентах. Отмечается, что эта добавка не дает никаких преимуществ. Также следующая проба бойца от 31 октября была чистой.