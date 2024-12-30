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Непобежденный российский боец дисквалифицирован из-за допинга

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Азамат Мурзаканов дисквалифицирован антидопинговым агентством по спортивным единоборствам (CSAD) на 180 дней за нарушение антидопинговых правил.

Источник: Соцсети

Сообщается, что проба Мурзаканова от 8 октября, дала положительный результат на низкоуровневое присутствие метаболита. Эта проба была отправлена в лабораторию спортивной медицины и исследований в Солт-Лейк-Сити для анализа. Анализ выявил низкоуровневое присутствие LGD-4033 в запечатанной добавке, несмотря на то, что он не был указан в ее маркированных ингредиентах. Отмечается, что эта добавка не дает никаких преимуществ. Также следующая проба бойца от 31 октября была чистой.

CSAD определила, что за подобное нарушение полагается отстранение на 90 дней. Так как это нарушение у россиянина второе, срок был увеличен в два раза.

Мурзаканов провел 14 боев в ММА и одержал 14 побед.