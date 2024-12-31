Непобежденного российского бойца UFC дисквалифицировали за допинг

Несмотря на то что источником допинга была пищевая добавка, она не была протестирована третьей стороной и сертифицирована, как это должны делать все спортсмены UFC перед приемом БАДов. Россиянин должен был получить дисквалификацию на 90 дней. Но в 2019 году Мурзаканов уже отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых, это стало его вторым нарушением, поэтому срок отстранения был удвоен до 180 дней.