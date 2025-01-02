Экс-чемпион UFC О’Мэлли добровольно отказался от занятий сексом

— Какое новогоднее решение ты принял на 2025 год? Не связанное со спортом.
— Никакого секса до следующего боя, — заявил О’Мэлли пресс-службе UFC.
Шон О’Мэлли провел 20 боев в ММА и одержал 18 побед. Его следующий поединок еще не назначен.
Американский боец, бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли рассказал, что временно отказался от занятий сексом.
— Какое новогоднее решение ты принял на 2025 год? Не связанное со спортом.
— Никакого секса до следующего боя, — заявил О’Мэлли пресс-службе UFC.
Шон О’Мэлли провел 20 боев в ММА и одержал 18 побед. Его следующий поединок еще не назначен.