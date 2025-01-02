Абдель-Азиз — об Умаре: «Не сомневаюсь, что он надолго станет чемпионом. Это единственный боец, способный превзойти достижения Хабиба»

Думаю, что Умар — единственный боец, который действительно может бросить вызов послужному списку Хабиба. Он может уйти непобежденным. 29−0, 30−0… Конечно, у него сложный противник, но я считаю, что Умар лучше во всем«, — сказал менеджер Али Абдель-Азиз. Напомним, Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили подерутся на UFC 311 в ночь на 19 января в Инглвуде (США). Белал Мухаммад тренируется с Исламом Махачевым и Умаром Нурмагомедовым Хабиб показал кадры тренировки с Умаром и Исламом: “Четыре недели до шторма”.