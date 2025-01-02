Камил Гаджиев: «Команда Хабиба — лучшая в истории MMA? Для меня это даже не вопрос»

Для меня это даже не вопрос. Ну, представьте, три человека владеют тремя поясами в самой конкурентной весовой категории — легкой. В трех лигах! Сколько парней у них небитых, с нулем в графе поражений. Все на самом высочайшем уровне. Коэффициент эффективности просто невероятный. Каждый, кто из них был отправлен на покорение вершин, дошел до нее«, — сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Гаджиев назвал Павловича главным разочарованием года в UFC: “Он должен быть на другом уровне. И есть вопросы к тренировочному процессу” Гаджиев — о словах Хабиба про лагерь Махачева: “Не очень довольный подготовкой Ислама Хабиб — это уже сигнал”.