Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тилл — Хабибу: «Россия чертовски большая. Если учитывать размеры и продуктивность двух стран, то Ирландия впереди»

"Я всегда очень уважал Хабиба и его команду, это фантастические бойцы.

Источник: Спортс"

Но он зря сомневается в уровне ирландских бойцов. Если учитывать размеры и продуктивность двух стран, то Ирландия впереди. Она совсем маленькая, а Россия чертовски большая. За последние годы появилось много интересных ирландских бойцов. Это мое мнение«, — написал в соцсетях экс-боец UFC Даррен Тилл. Хабиб — о дагестанских бойцах: “Их не подписывают в лиги, потому что каждый может стать чемпионом” Хабиб сравнил ММА в Дагестане и Ирландии: “У них нет бойцов, давайте честно”.