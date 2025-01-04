Тилл — Хабибу: «Россия чертовски большая. Если учитывать размеры и продуктивность двух стран, то Ирландия впереди»

Но он зря сомневается в уровне ирландских бойцов. Если учитывать размеры и продуктивность двух стран, то Ирландия впереди. Она совсем маленькая, а Россия чертовски большая. За последние годы появилось много интересных ирландских бойцов. Это мое мнение«, — написал в соцсетях экс-боец UFC Даррен Тилл. Хабиб — о дагестанских бойцах: “Их не подписывают в лиги, потому что каждый может стать чемпионом” Хабиб сравнил ММА в Дагестане и Ирландии: “У них нет бойцов, давайте честно”.